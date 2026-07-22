NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, hätte er nun 232,396 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cogent Communications-Aktien wären am 21.07.2026 2 951,43 USD wert, da der Schlussstand 12,70 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -70,49 Prozent.

Am Markt war Cogent Communications jüngst 621,07 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at