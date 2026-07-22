Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Langfristige Anlage
|
22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, hätte er nun 232,396 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cogent Communications-Aktien wären am 21.07.2026 2 951,43 USD wert, da der Schlussstand 12,70 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -70,49 Prozent.
Am Markt war Cogent Communications jüngst 621,07 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc
|
22.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Cogent Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
20.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)