Cogent Communications Holdings Aktie

Cogent Communications Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Cogent Communications-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, hätte er nun 232,396 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cogent Communications-Aktien wären am 21.07.2026 2 951,43 USD wert, da der Schlussstand 12,70 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -70,49 Prozent.

Am Markt war Cogent Communications jüngst 621,07 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc

mehr Nachrichten