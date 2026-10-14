Cogent Communications Holdings Aktie

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WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

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Lohnende Cogent Communications-Investition? 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cogent Communications-Aktien gewesen.

Am 14.10.2016 wurde die Cogent Communications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, befänden sich nun 285,388 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 445,78 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Papiers am 13.10.2026 auf 8,57 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 2 445,78 USD, was einer negativen Performance von 75,54 Prozent entspricht.

Am Markt war Cogent Communications jüngst 426,68 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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