Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Cogent Communications-Investition im Blick
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Cogent Communications-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 69,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Cogent Communications-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,449 Cogent Communications-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 32,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,34 Prozent verringert.
Cogent Communications war somit zuletzt am Markt 1,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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