Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Cogent Communications-Performance im Blick
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Cogent Communications-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,13 USD. Bei einem Cogent Communications-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,720 Cogent Communications-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cogent Communications-Anteile wären am 02.12.2025 34,39 USD wert, da der Schlussstand 19,99 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 65,61 Prozent.
Jüngst verzeichnete Cogent Communications eine Marktkapitalisierung von 958,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Incmehr Nachrichten
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)