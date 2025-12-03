NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Cogent Communications-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,13 USD. Bei einem Cogent Communications-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,720 Cogent Communications-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cogent Communications-Anteile wären am 02.12.2025 34,39 USD wert, da der Schlussstand 19,99 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 65,61 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cogent Communications eine Marktkapitalisierung von 958,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at