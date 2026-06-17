Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Cogent Communications-Performance im Blick
|
17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Cogent Communications-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 77,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Cogent Communications-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,288 Cogent Communications-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 16,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20,68 USD wert. Mit einer Performance von -79,32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Cogent Communications-Wert an der Börse wurde auf 823,00 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc
|
18:02
|Pluszeichen in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
10.06.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
10.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cogent Communications-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
03.06.26