Cogent Communications Holdings Aktie

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WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

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Cogent Communications-Performance im Blick 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cogent Communications gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cogent Communications-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 77,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Cogent Communications-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,288 Cogent Communications-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 16,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20,68 USD wert. Mit einer Performance von -79,32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Cogent Communications-Wert an der Börse wurde auf 823,00 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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