WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

Frühe Investition 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Cogent Communications-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Cogent Communications-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Cogent Communications-Aktie bei 69,93 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,300 Cogent Communications-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 314,74 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Papiers am 10.03.2026 auf 22,01 USD belief. Mit einer Performance von -68,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Cogent Communications jüngst 1,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc

Analysen zu Cogent Communications Holdings Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Cogent Communications Holdings Inc 21,31 -3,18% Cogent Communications Holdings Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.