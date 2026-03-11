NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Cogent Communications-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Cogent Communications-Aktie bei 69,93 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,300 Cogent Communications-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 314,74 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Papiers am 10.03.2026 auf 22,01 USD belief. Mit einer Performance von -68,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Cogent Communications jüngst 1,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at