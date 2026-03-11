Cogent Communications Holdings Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Cogent Communications-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Cogent Communications-Aktie bei 69,93 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,300 Cogent Communications-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 314,74 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Papiers am 10.03.2026 auf 22,01 USD belief. Mit einer Performance von -68,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Cogent Communications jüngst 1,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
