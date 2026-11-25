Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Frühes Investment
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden Cogent Communications-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cogent Communications-Anteile bei 66,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, hätte er nun 150,830 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 3,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 479,64 USD wert. Damit wäre die Investition um 95,20 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich zuletzt auf 163,88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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