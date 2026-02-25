Cogent Communications Holdings Aktie

Cogent Communications Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Cogent Communications-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 25.02.2021 wurde das Cogent Communications-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cogent Communications-Anteile bei 59,47 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investierten, hätten nun 168,152 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 184,80 USD wert. Damit wäre die Investition 68,15 Prozent weniger wert.

Am Markt war Cogent Communications jüngst 894,00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc

mehr Nachrichten