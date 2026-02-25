Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Hochrechnung
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet
Am 25.02.2021 wurde das Cogent Communications-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cogent Communications-Anteile bei 59,47 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investierten, hätten nun 168,152 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 184,80 USD wert. Damit wäre die Investition 68,15 Prozent weniger wert.
Am Markt war Cogent Communications jüngst 894,00 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
