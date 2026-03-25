NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cogent Communications-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,48 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,551 Cogent Communications-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 18,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28,33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 71,67 Prozent verkleinert.

Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 913,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at