NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Cogent Communications-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Cogent Communications-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 138,966 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 162,87 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 13.01.2026 auf 22,76 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 3 162,87 USD entspricht einer negativen Performance von 68,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cogent Communications einen Börsenwert von 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at