NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cogent Communications-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cogent Communications-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40,44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, befänden sich nun 247,280 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 302,18 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Anteils am 22.09.2026 auf 9,31 USD belief. Mit einer Performance von -76,98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Cogent Communications belief sich zuletzt auf 474,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at