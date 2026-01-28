NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie Anlegern gebracht.

Die Cogent Communications-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cogent Communications-Papier bei 58,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,235 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 411,41 USD wert. Mit einer Performance von -58,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at