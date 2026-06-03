NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cogent Communications von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Cogent Communications-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Cogent Communications-Anteile betrug an diesem Tag 47,48 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,061 Cogent Communications-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 366,47 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Anteils am 02.06.2026 auf 17,40 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 63,35 Prozent.

Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 884,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at