Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Rentabler Cogent Communications-Einstieg?
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03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cogent Communications von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Cogent Communications-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Cogent Communications-Anteile betrug an diesem Tag 47,48 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,061 Cogent Communications-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 366,47 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Anteils am 02.06.2026 auf 17,40 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 63,35 Prozent.
Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 884,81 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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