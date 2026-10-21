NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cogent Communications von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cogent Communications gewesen.

Das Cogent Communications-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,15 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,265 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 7,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17,49 USD wert. Damit wäre die Investition 82,51 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich zuletzt auf 397,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at