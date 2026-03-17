NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cognex-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cognex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Cognex-Anteile an diesem Tag 19,83 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Cognex-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,043 Cognex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cognex-Papiers auf 49,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 249,92 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 149,92 Prozent.

Der Börsenwert von Cognex belief sich zuletzt auf 8,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at