NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Cognex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cognex-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Cognex-Aktie an diesem Tag bei 32,84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cognex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,045 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 56,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,95 Prozent.

Cognex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at