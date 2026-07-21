Cognex Aktie

Cognex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

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Cognex-Investition 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Cognex-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cognex-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Cognex-Papier bei 55,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Cognex-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,787 Cognex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (63,08 USD), wäre das Investment nun 112,74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,74 Prozent erhöht.

Cognex wurde am Markt mit 10,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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