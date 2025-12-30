Cognex Aktie

Cognex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 30.12.2025 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Cognex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Cognex-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cognex-Aktie betrug an diesem Tag 35,67 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cognex-Aktie investierten, hätten nun 280,348 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 36,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 224,28 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 2,24 Prozent gleich.

Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cognex Corp.mehr Nachrichten