NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor einem Jahr eingebracht
Cognex-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cognex-Aktie betrug an diesem Tag 35,67 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cognex-Aktie investierten, hätten nun 280,348 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 36,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 224,28 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 2,24 Prozent gleich.
Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
