NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Cognex-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Cognex-Papier bei 44,61 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cognex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,416 Cognex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 395,43 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 04.09.2026 auf 62,25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,54 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Cognex betrug jüngst 10,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at