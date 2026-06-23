Cognex Aktie

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WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

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Rentable Cognex-Anlage? 23.06.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cognex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Cognex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cognex-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 187,441 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 67,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 671,04 USD wert. Mit einer Performance von +26,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Cognex belief sich zuletzt auf 10,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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