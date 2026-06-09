NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cognex-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Cognex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22,35 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,475 Cognex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cognex-Papiers auf 62,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 279,21 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 179,21 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Cognex belief sich jüngst auf 10,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at