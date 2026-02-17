Cognex Aktie

Cognex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Cognex-Investmentbeispiel 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Cognex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,18 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 550,206 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 58,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 346,63 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 223,47 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Cognex eine Marktkapitalisierung von 9,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cognex Corp.

mehr Nachrichten