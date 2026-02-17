NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Cognex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,18 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 550,206 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 58,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 346,63 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 223,47 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Cognex eine Marktkapitalisierung von 9,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

