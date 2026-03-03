NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 3 Jahren verdient

Cognex Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Cognex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cognex-Anteile bei 49,22 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,317 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (53,83 USD), wäre die Investition nun 1 093,66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,37 Prozent.
Jüngst verzeichnete Cognex eine Marktkapitalisierung von 8,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
