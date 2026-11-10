Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Lohnender Cognex-Einstieg?
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cognex-Papier statt. Der Schlusskurs der Cognex-Anteile betrug an diesem Tag 36,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 27,488 Cognex-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 50,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 383,73 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,37 Prozent.
Cognex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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