Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Frühe Investition
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Cognex-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cognex-Papier bei 30,99 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Cognex-Aktie investiert hat, hat nun 3,227 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.05.2026 199,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 99,76 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Cognex eine Börsenbewertung in Höhe von 10,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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