NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cognex-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Cognex-Aktie an diesem Tag 19,39 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cognex-Aktie investierten, hätten nun 51,586 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 54,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 805,78 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 180,58 Prozent zugenommen.

Cognex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at