NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognex-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cognex-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cognex-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Cognex-Papiers betrug an diesem Tag 78,23 USD. Bei einem Cognex-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,828 Cognex-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.03.2026 auf 50,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 496,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,04 Prozent verringert.

Cognex wurde am Markt mit 8,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at