NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cognex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cognex-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cognex-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Cognex-Anteile betrug an diesem Tag 49,55 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cognex-Papier investiert hätte, hätte er nun 201,816 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cognex-Anteile wären am 30.03.2026 9 271,44 USD wert, da der Schlussstand 45,94 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,29 Prozent.

Der Börsenwert von Cognex belief sich zuletzt auf 7,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at