NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Columbia Banking System-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Columbia Banking System-Anteile an diesem Tag 20,52 USD wert. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,873 Columbia Banking System-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,95 USD, da sich der Wert einer Columbia Banking System-Aktie am 23.03.2026 auf 26,87 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,95 Prozent zugenommen.

Columbia Banking System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,93 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at