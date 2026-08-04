NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Columbia Banking System-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Columbia Banking System-Aktie bei 23,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 41,876 Columbia Banking System-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 31,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 319,10 USD wert. Damit wäre die Investition um 31,91 Prozent gestiegen.

Columbia Banking System wurde am Markt mit 8,86 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at