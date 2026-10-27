Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Columbia Banking System-Performance
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Columbia Banking System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,70 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 38,911 Columbia Banking System-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 31,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 208,56 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,86 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Columbia Banking System betrug jüngst 8,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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