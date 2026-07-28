NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Columbia Banking System-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Columbia Banking System-Investment verdienen können.

Das Columbia Banking System-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Columbia Banking System-Papier bei 30,31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Banking System-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,299 Columbia Banking System-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,95 USD, da sich der Wert eines Columbia Banking System-Anteils am 27.07.2026 auf 30,90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,95 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Banking System bezifferte sich zuletzt auf 9,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at