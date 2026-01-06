NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren gekostet

Columbia Banking System Aktie
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Columbia Banking System-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Columbia Banking System-Papier bei 39,69 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hat, hat nun 25,195 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Columbia Banking System-Aktien wären am 05.01.2026 725,12 USD wert, da der Schlussstand 28,78 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,49 Prozent verringert.
Columbia Banking System erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
