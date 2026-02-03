NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Columbia Banking System-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Columbia Banking System-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Columbia Banking System-Anteile bei 39,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 250,752 Columbia Banking System-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 29,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 444,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,55 Prozent verringert.

Columbia Banking System erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at