NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Banking System-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurden Columbia Banking System-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,807 Columbia Banking System-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.03.2026 916,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,35 Prozent verringert.

Der Marktwert von Columbia Banking System betrug jüngst 8,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

