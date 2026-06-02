NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Banking System-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Columbia Banking System-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie betrug an diesem Tag 30,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 33,058 Columbia Banking System-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 29,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 958,68 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,13 Prozent verringert.

Columbia Banking System war somit zuletzt am Markt 8,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at