Columbia Banking System Aktie

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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Langfristige Investition 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Columbia Banking System-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Columbia Banking System-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,16 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Banking System-Aktie investiert, befänden sich nun 301,568 Columbia Banking System-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 29,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 016,89 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,83 Prozent verringert.

Columbia Banking System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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