Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Profitables Columbia Banking System-Investment?
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28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Columbia Banking System-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Columbia Banking System-Aktie bei 43,98 USD. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 227,376 Columbia Banking System-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 787,18 USD, da sich der Wert eines Columbia Banking System-Papiers am 27.04.2026 auf 29,85 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 32,13 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Columbia Banking System eine Marktkapitalisierung von 8,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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