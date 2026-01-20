NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Columbia Banking System-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Columbia Banking System-Anteile an diesem Tag bei 28,58 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Columbia Banking System-Aktie investierten, hätten nun 3,499 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 28,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,15 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1,15 Prozent.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 8,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at