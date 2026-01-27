NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 3 Jahren bedeutet

Am 27.01.2023 wurde die Columbia Banking System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Columbia Banking System-Papier investiert hätte, hätte er nun 33,278 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.01.2026 auf 28,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 960,73 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 3,93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Columbia Banking System eine Börsenbewertung in Höhe von 8,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at