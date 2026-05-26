Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Langfristige Performance
|
26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41,94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,384 Columbia Banking System-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 29,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,89 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,11 Prozent verringert.
Alle Columbia Banking System-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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