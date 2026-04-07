Columbia Banking System Aktie

Columbia Banking System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Langfristige Performance 07.04.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Columbia Banking System von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Columbia Banking System-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,66 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Columbia Banking System-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 348,918 Columbia Banking System-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie auf 28,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 783,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,16 Prozent verringert.

Am Markt war Columbia Banking System jüngst 8,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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