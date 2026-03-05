NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren gelohnt?

Anleger, die vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.03.2016 wurde das Columbia Sportswear-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 59,97 USD. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,675 Columbia Sportswear-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 004,50 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 04.03.2026 auf 60,24 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,45 Prozent vermehrt.

Columbia Sportswear war somit zuletzt am Markt 3,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

