NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Columbia Sportswear-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Columbia Sportswear-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Columbia Sportswear-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,18 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 181,225 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 540,05 USD, da sich der Wert einer Columbia Sportswear-Aktie am 26.08.2026 auf 58,16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5,40 Prozent vermehrt.

Columbia Sportswear wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at