Columbia Sportswear Aktie

Columbia Sportswear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Columbia Sportswear-Investment 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Columbia Sportswear eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Columbia Sportswear-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,08 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Sportswear-Aktie investiert, befänden sich nun 20,375 Columbia Sportswear-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2025 gerechnet (53,06 USD), wäre das Investment nun 1 081,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,11 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Columbia Sportswear betrug jüngst 2,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Columbia Sportswear Co.mehr Nachrichten