Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Langfristige Performance
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Columbia Sportswear-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Columbia Sportswear-Aktie bei 53,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Columbia Sportswear-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,862 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 56,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,72 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,72 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Columbia Sportswear eine Börsenbewertung in Höhe von 2,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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