Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Columbia Sportswear-Anlage
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Columbia Sportswear-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Columbia Sportswear-Anteile an diesem Tag 53,26 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,776 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 59,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 117,35 USD wert. Mit einer Performance von +11,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Columbia Sportswear-Wert an der Börse wurde auf 3,12 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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