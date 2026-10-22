Columbia Sportswear Aktie

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WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

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Columbia Sportswear-Anlage 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Columbia Sportswear-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Columbia Sportswear-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Columbia Sportswear-Anteile an diesem Tag 53,26 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,776 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 59,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 117,35 USD wert. Mit einer Performance von +11,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Columbia Sportswear-Wert an der Börse wurde auf 3,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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