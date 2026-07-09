NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren gekostet

Die Columbia Sportswear-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 75,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,312 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 833,73 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 08.07.2026 auf 62,63 USD belief. Damit wäre die Investition 16,63 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Columbia Sportswear belief sich jüngst auf 3,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at