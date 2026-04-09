Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Investmentbeispiel
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Columbia Sportswear-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Columbia Sportswear-Anteile an diesem Tag 68,35 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,463 Columbia Sportswear-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,68 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Papiers am 08.04.2026 auf 57,88 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,32 Prozent.
Columbia Sportswear erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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