NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Columbia Sportswear-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Columbia Sportswear-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Columbia Sportswear-Aktie bei 56,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Sportswear-Aktie investiert, befänden sich nun 176,367 Columbia Sportswear-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Columbia Sportswear-Papiere wären am 24.06.2026 11 377,43 USD wert, da der Schlussstand 64,51 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,77 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Columbia Sportswear belief sich zuletzt auf 3,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at